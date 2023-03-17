Украина успешно освободила своих сограждан из зоны конфликта в Сирии, — разведка
Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно осуществили операцию по спасению граждан Украины, которые находились в ужасных условиях в зоне конфликта на территории Сирии. В результате операции две украинские женщины и шесть детей были успешно освобождены и эвакуированы из зоны боевых действий.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
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Освобождение украинцев
Эта операция является ярким примером того, что Украина не оставляет своих граждан на произвол судьбы в любой точке мира, даже в условиях российской агрессивной войны. Она демонстрирует готовность Украины оказывать помощь своим гражданам, находящимся в беде за пределами родной страны.
Военные разведчики, задействованные в операции, проявили высокий профессионализм и дисциплину, что позволило им успешно выполнить поставленную задачу. Это еще раз подтверждает, что украинские военные являются одними из лучших в мире, способными противостоять любым вызовам и исполнять свои обязанности на высоком уровне.
Важно отметить, что действия украинских военных в зоне конфликта на территории Сирии направлены не только на защиту интересов Украины, но и на поддержку международных усилий по обеспечению мира и безопасности в регионе. Операция по спасению граждан Украины стала важным вкладом Украины в достижение этой общей цели.
Напомним, что 7 марта, в результате еще одного обмена пленными были возвращены домой 130 украинских героев, среди которых 126 защитников и 4 защитниц. Среди них были солдаты Вооруженных сил, Национальной гвардии, пограничной охраны и DSST.