Визволення українців

Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно здійснили операцію з порятунку громадян України, які перебували у жахливих умовах у зоні конфлікту на території Сирії. В результаті операції дві українські жінки та шість дітей були успішно звільнені та евакуйовані із зони бойових дій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Визволення українців

Ця операція є яскравим прикладом того, що Україна не залишає своїх громадян напризволяще в будь-якій точці світу, навіть в умовах російської агресивної війни. Вона демонструє готовність України надавати допомогу своїм громадянам, які перебувають у біді за межами рідної країни.

Військові розвідники, залучені в операції, виявили високий професіоналізм та дисципліну, що дозволило їм успішно виконати поставлене завдання. Це ще раз підтверджує, що українські військові є одними з найкращих у світі, здатними протистояти будь-яким викликам та виконувати свої обов'язки на високому рівні.

Важливо зазначити, що дії українських військових у зоні конфлікту на території Сирії спрямовані не лише на захист інтересів України, а й на підтримку міжнародних зусиль із забезпечення миру та безпеки у регіоні. Операція з порятунку громадян України стала важливим внеском України у досягнення цієї спільної мети.

Нагадаємо, що 7 березня, в результаті ще одного обміну полоненими було повернуто додому 130 українських героїв, серед яких 126 захисників та 4 захисниці. Серед них були солдати Збройних сил, Національна гвардія, прикордонна охорона і DSST.