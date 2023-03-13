Украина восстанавливает энергосистемы после атак и погодных условий: где ограничивают электричество

Энергосистема Украины

В Украине восстанавливаются энергетические системы после массированных ракетных и дроновых атак. В Житомирской и Харьковской областях продолжаются работы по устранению последствий ракетных обстрелов, а в Николаевской области все потребители, оставшиеся без электроэнергии, получили ее обратно.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Энергосистема Украины

Потребление электроэнергии выросло по сравнению с воскресеньем, что характерно для рабочего дня. Однако в некоторых районах Киева и Киевской области действуют аварийные отключения из-за перегрузки оборудования.

В Житомирской и Харьковской областях при росте потребления в пиковые часы возможно применение графиков почасовых отключений. Это связано с тем, что после массированных атак энергосистема испытывает значительную нагрузку.

Кроме того, артиллерийские обстрелы повредили сети в прифронтовых районах Харьковской и Херсонской областей. В этих районах продолжаются ремонтные работы. В других регионах ограничение энергопотребления не применялось, и имеющихся в системе объемов производимой электроэнергии достаточно для покрытия потребностей всех потребителей.

Также стоит отметить, что в Житомирской и Сумской областях продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после погодных условий, таких как порывистый ветер. Однако по мере восстановления электроснабжения и проведения ремонтных работ, ситуация становится более стабильной.

В целом, несмотря на сложную обстановку, связанную с массированными атаками и погодными условиями, восстановление энергетических систем в Украине идет успешно, и имеющихся ресурсов достаточно для удовлетворения потребностей всех потребителей. Однако в некоторых районах возможны временные ограничения в энергоснабжении в связи с перегрузками оборудования.

Напомним, что ученым удалось создать электроэнергию из воздуха. Это стало возможным благодаря специальному ферменту.

Когда ученые исследовали бактерии Mycobacterium smegmatis, которые родственны тем, что вызывают туберкулез и проказу, они обнаружили фермент под названием Huc. Он используется бактерией для получения энергии из атмосферного водорода, что позволяет бактериям выживать в экстремальных средах.

В свою очередь микробиолог из Университета Монаша в Австралии Рис Гринтер предположил, что именно благодаря этому ферменту Huc можно получать электроэнергию и для нужд человечества. В частности, для питания таких приборов, как биометрические датчики, мониторы окружающей среды, цифровые часы, калькуляторы, портативные компьютеры или даже авто.