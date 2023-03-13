Україна відновлює енергосистеми після атак та погодних умов: де обмежують електрику

Енергосистема України

В Україні відновлюються енергетичні системи після масованих ракетних та дронових атак. У Житомирській та Харківській областях продовжуються роботи з усунення наслідків ракетних обстрілів, а на Миколаївщині всі споживачі, що залишилися без електроенергії, отримали її назад.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Енергосистема України

Споживання електроенергії зросло порівняно з неділею, що є характерним для робочого дня. Однак у деяких районах Києва та Київської області діють аварійні відключення через навантаження обладнання.

У Житомирській та Харківській областях при зростанні споживання в піковий годинник можливе застосування графіків погодинних відключень. Це пов'язано з тим, що після масованих атак енергосистема зазнає значного навантаження.

Крім того, артилерійські обстріли пошкодили мережі у прифронтових районах Харківської та Херсонської областей. У цих районах продовжуються ремонтні роботи. В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалося, і наявних у системі обсягів електроенергії, що виробляється, достатньо для покриття потреб усіх споживачів.

Також варто зазначити, що у Житомирській та Сумській областях продовжуються роботи з відновлення електропостачання після погодних умов, таких як поривчастий вітер. Однак у міру відновлення електропостачання та проведення ремонтних робіт ситуація стає більш стабільною.

Загалом, попри складні обставини, пов'язані з масованими атаками та погодними умовами, відновлення енергетичних систем в Україні відбувається успішно, і наявних ресурсів достатньо для задоволення потреб усіх споживачів. Однак у деяких районах можливі тимчасові обмеження в енергопостачанні через перевантаження обладнання.

Нагадаємо, що вченим вдалося створити електроенергію з повітря. Це стало можливо завдяки спеціальному ферменту.

Коли вчені досліджували бактерії Mycobacterium smegmatis, які споріднені з тим, що викликають туберкульоз і проказу, вони виявили фермент під назвою Huc. Він використовується бактерією отримання енергії з атмосферного водню, що дозволяє бактеріям виживати в екстремальних середовищах.

Своєю чергою, мікробіолог з Університету Монаша в Австралії Ріс Грінтер припустив, що саме завдяки цьому ферменту Huc можна отримувати електроенергію і для потреб людства. Зокрема, для живлення таких приладів, як біометричні датчики, монітори довкілля, цифровий годинник, калькулятори, портативні комп'ютери або навіть авто.