Украина отмечает День Достоинства и Свободы — вспомним главное

Украинцы во время Революции Достоинства в Киеве. Фото: spiegel

21 ноября в Украине отмечается День достоинства и Свободы. Именно в этот день 2013 начались первые протестные акции украинцев на решение властей прекратить курс на евроинтеграцию.

Новини.LIVE напоминают как все было.

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21 ноября 2013 года в Киеве состоялись первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти Януковича о прекращении курса на евроинтеграцию и отмене процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Протесты в Киеве 21 ноября 2013 года. Фото: из соцсетей

Украинцы требовали поддержки курса в ЕС, а также потребовали отставки правительства и досрочных парламентских выборов. После этого власти применили силу. В ночь на 30 ноября "беркутовцы" кроваво разогнали митингующих и тогда протесты из антиправительственных переросли в более масштабные и опасные.

Беркутовцы разгонят митингующих на Майдане в Киеве. Фото: из соцсетей

В результате действий "Беркута" пострадали по меньшей мере 80 человек. 35 человек милиционеры задержали, но впоследствии отпустили. Против митингующих открыли уголовные производства — по статьям "сопротивление представителям власти" и "хулиганство". В МВД разгон протестующих объясняли провокациями с их стороны. От действий силовиков тогдашнее руководство государства ограничилось; никого не было наказано, расследование не было начато.

Митингующие стояли до последнего. В ночь с 10 на 11 декабря 2013 года "беркутовцы" снова пытались разогнать мирных протестующих на Майдане в Киеве. Тогда Михайловский Златоверхий собор непрерывно бил в колокола, и на тот звон со всего города стекались киевляне.

Основной точкой противостояния тогда была баррикада на Институтской, а после ее разрушения "беркутовцами" — Европейская площадь.

Уже с 19 января противостояние на Майдане перешло из мирной фазы в силовую. Между митингующими и силовиками начались столкновения, которые длились всю ночь. Украинцы забрасывали милицией брусчаткой, коктейлями Молотова и файерами.

А 22 января погибли первые активисты — армянин Сергей Нигоян, белорус Михаил Жизневский.

В тот же день в лесу под Киевом нашли тело со следами пыток львовянина Юрия Вербицкого, похищенного неизвестными прямо из больницы накануне.

18-20 февраля стали самыми трагическими днями Революции, тогда снайперы убили более 70 евромайдановцев, ставших Героями Небесной сотни.

Сожжен Майдан Незалежности во время Революции Достоинства. Фото: из соцсетей

Ночью на 22 февраля тогдашний президент Янукович збежал из Украины. Состоялись внеочередные президентские выборы, подтверждающие европейский вектор ориентации.

Часто Революцию Достоинства сравнивают с Оранжевой революцией, однако во время первой погибли 106 человек, а еще более двух тысяч были ранены.

Что известно об Оранжевой Революции

Оранжевая революция — совокупность протестов, митингов, пикетов, забастовок и других актов гражданского неповиновения в Украине, организованная и проведенная сторонниками Виктора Ющенко, основного кандидата от оппозиции на президентских выборах в ноябре — декабре 2004 года, после объявления Центральной избирательной комиссией предварительных результатов, которыми якобы победил его соперник — Виктор Янукович. Акция началась 22 ноября 2004 года как реакция на массовые фальсификации, повлиявшие на результат выборов.

Оранжевая революция в Киеве. Фото: из соцсетей

Напомним, что мы писали и показали уникальные фотографии, как менялся Майдан Незалежности с 1991 года по настоящее время.