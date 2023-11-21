Украина отмечает День Достоинства и Свободы — вспомним главное
21 ноября в Украине отмечается День достоинства и Свободы. Именно в этот день 2013 начались первые протестные акции украинцев на решение властей прекратить курс на евроинтеграцию.
Новини.LIVE напоминают как все было.
Революция Достоинства: как все было
21 ноября 2013 года в Киеве состоялись первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти Януковича о прекращении курса на евроинтеграцию и отмене процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Украинцы требовали поддержки курса в ЕС, а также потребовали отставки правительства и досрочных парламентских выборов. После этого власти применили силу. В ночь на 30 ноября "беркутовцы" кроваво разогнали митингующих и тогда протесты из антиправительственных переросли в более масштабные и опасные.
В результате действий "Беркута" пострадали по меньшей мере 80 человек. 35 человек милиционеры задержали, но впоследствии отпустили. Против митингующих открыли уголовные производства — по статьям "сопротивление представителям власти" и "хулиганство". В МВД разгон протестующих объясняли провокациями с их стороны. От действий силовиков тогдашнее руководство государства ограничилось; никого не было наказано, расследование не было начато.
Митингующие стояли до последнего. В ночь с 10 на 11 декабря 2013 года "беркутовцы" снова пытались разогнать мирных протестующих на Майдане в Киеве. Тогда Михайловский Златоверхий собор непрерывно бил в колокола, и на тот звон со всего города стекались киевляне.
Основной точкой противостояния тогда была баррикада на Институтской, а после ее разрушения "беркутовцами" — Европейская площадь.
Уже с 19 января противостояние на Майдане перешло из мирной фазы в силовую. Между митингующими и силовиками начались столкновения, которые длились всю ночь. Украинцы забрасывали милицией брусчаткой, коктейлями Молотова и файерами.
А 22 января погибли первые активисты — армянин Сергей Нигоян, белорус Михаил Жизневский.
В тот же день в лесу под Киевом нашли тело со следами пыток львовянина Юрия Вербицкого, похищенного неизвестными прямо из больницы накануне.
18-20 февраля стали самыми трагическими днями Революции, тогда снайперы убили более 70 евромайдановцев, ставших Героями Небесной сотни.
Ночью на 22 февраля тогдашний президент Янукович збежал из Украины. Состоялись внеочередные президентские выборы, подтверждающие европейский вектор ориентации.
Часто Революцию Достоинства сравнивают с Оранжевой революцией, однако во время первой погибли 106 человек, а еще более двух тысяч были ранены.
Что известно об Оранжевой Революции
Оранжевая революция — совокупность протестов, митингов, пикетов, забастовок и других актов гражданского неповиновения в Украине, организованная и проведенная сторонниками Виктора Ющенко, основного кандидата от оппозиции на президентских выборах в ноябре — декабре 2004 года, после объявления Центральной избирательной комиссией предварительных результатов, которыми якобы победил его соперник — Виктор Янукович. Акция началась 22 ноября 2004 года как реакция на массовые фальсификации, повлиявшие на результат выборов.
Напомним, что мы писали и показали уникальные фотографии, как менялся Майдан Незалежности с 1991 года по настоящее время.
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