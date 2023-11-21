Україна відзначає День Гідності та Свободи — згадаймо головне
В Україні 21 листопада відзначається День гідності та Свободи. Згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року цього дня згадують дві знаменні події в нашій історії — Помаранчева революція (2004 рік) та Революція Гідності (2013 року).
Новини.LIVE нагадують як все було.
Революція Гідності: як все було
21 листопада 2013 року у Києві відбулись перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади Януковича щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Українці вимагали підтримки курсу до ЄС, а також вимагали відставки уряду та дострокових парламентських виборів. Після цього влада застосувала силу. У ніч на 30 листопада "беркутівці" криваво розігнали мітингувальників і тоді протести з антиурядових переросли в значно масштабніші та небезпечні.
Внаслідок дій "Беркуту" постраждали щонайменше 80 осіб. 35 людей міліціонери затримали, але згодом відпустили. Проти учасників мітингу відкрили кримінальні провадження — за статтями "спротив представникам влади" і "хуліганство". У МВС розгін протестувальників пояснювали провокаціями з їхнього боку. Від дій силовиків тодішнє керівництво держави відмежувалося; нікого не було покарано, розслідування не було почато.
Мітингувальники стояли до останнього. У ніч з 10 на 11 грудня 2013 року "беркутівці" знову намагалися розігнати мирних протестувальників на Майдані у Києві. Тоді Михайлівський Золотоверхий собор безперервно бив у дзвони, і на той дзвін з усього міста стікалися кияни.
Основною точкою протистояння тоді була барикада на Інститутській, а після її руйнування беркутівцями - Європейська площа.
Вже з 19 січня протистояння на Майдані перейшло з мирної фази в силову. Між мітингувальниками та силовиками почались сутички, які тривали цілу ніч. Українці закидували міліцією бруківкою, коктейлями Молотова та фаєрами.
А 22 січня загинули перші активісти — вірменин Сергій Нігоян, білорус Михайло Жизневський.
Того ж дня в лісі під Києвом знайшли тіло зі слідами тортур львів'янина Юрія Вербицького, якого викрали невідомі просто з лікарні напередодні.
18-20 лютого стали найтрагічнішими днями Революції, тоді снайпери вбили понад 70 євромайданівців, які стали Героями Небесної сотні.
Вночі на 22 лютого тодішній президент Янукович втік з України. Відбулися позачергові президентські вибори, які засвідчили європейський вектор орієнтації.
Досить часто Революцію Гідності порівнюють з Помаранчевою революцією, однак під час першої загинули 106 людей, а ще понад дві тисячі були поранені.
Що відомо про Помаранчеву Революцію
Помаранчева революція — сукупність протестів, мітингів, пікетів, страйків та інших актів громадянської непокори в Україні, організована і проведена прихильниками Віктора Ющенка, основного кандидата від опозиції на президентських виборах у листопаді — грудні 2004 року, після оголошення Центральною виборчою комісією попередніх результатів, згідно з якими нібито переміг його суперник — Віктор Янукович. Акція почалася 22 листопада 2004 як реакція на масові фальсифікації, що вплинули на результат виборів.
Так співпало, що на дві революції українці виходили у двадцятих числах листопада.
Нагадаємо, що ми писали та показали унікальні світлини, як змінювався Майдан Незалежності з 1991 року до сьогодення.
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