Україна відзначає День Гідності та Свободи — згадаймо головне

Українці під час Революції Гідності в Києві. Фото: spiegel

В Україні 21 листопада відзначається День гідності та Свободи. Згідно з указом Президента від 13 листопада 2014 року цього дня згадують дві знаменні події в нашій історії — Помаранчева революція (2004 рік) та Революція Гідності (2013 року).

Новини.LIVE нагадують як все було.

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21 листопада 2013 року у Києві відбулись перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади Януковича щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Протести у києві 21 листопада 2013 року. Фото: із соцмереж

Українці вимагали підтримки курсу до ЄС, а також вимагали відставки уряду та дострокових парламентських виборів. Після цього влада застосувала силу. У ніч на 30 листопада "беркутівці" криваво розігнали мітингувальників і тоді протести з антиурядових переросли в значно масштабніші та небезпечні.

Беркутівці розгонять мітингарів на Майдані у Києві. Фото: із соцмереж

Внаслідок дій "Беркуту" постраждали щонайменше 80 осіб. 35 людей міліціонери затримали, але згодом відпустили. Проти учасників мітингу відкрили кримінальні провадження — за статтями "спротив представникам влади" і "хуліганство". У МВС розгін протестувальників пояснювали провокаціями з їхнього боку. Від дій силовиків тодішнє керівництво держави відмежувалося; нікого не було покарано, розслідування не було почато.

Мітингувальники стояли до останнього. У ніч з 10 на 11 грудня 2013 року "беркутівці" знову намагалися розігнати мирних протестувальників на Майдані у Києві. Тоді Михайлівський Золотоверхий собор безперервно бив у дзвони, і на той дзвін з усього міста стікалися кияни.

Основною точкою протистояння тоді була барикада на Інститутській, а після її руйнування беркутівцями - Європейська площа.

Вже з 19 січня протистояння на Майдані перейшло з мирної фази в силову. Між мітингувальниками та силовиками почались сутички, які тривали цілу ніч. Українці закидували міліцією бруківкою, коктейлями Молотова та фаєрами.

А 22 січня загинули перші активісти — вірменин Сергій Нігоян, білорус Михайло Жизневський.

Того ж дня в лісі під Києвом знайшли тіло зі слідами тортур львів'янина Юрія Вербицького, якого викрали невідомі просто з лікарні напередодні.

18-20 лютого стали найтрагічнішими днями Революції, тоді снайпери вбили понад 70 євромайданівців, які стали Героями Небесної сотні.

Спалений Майдан Незалежності під час Революції Гідності. Фото: із соцмереж

Вночі на 22 лютого тодішній президент Янукович втік з України. Відбулися позачергові президентські вибори, які засвідчили європейський вектор орієнтації.

Досить часто Революцію Гідності порівнюють з Помаранчевою революцією, однак під час першої загинули 106 людей, а ще понад дві тисячі були поранені.

Що відомо про Помаранчеву Революцію

Помаранчева революція — сукупність протестів, мітингів, пікетів, страйків та інших актів громадянської непокори в Україні, організована і проведена прихильниками Віктора Ющенка, основного кандидата від опозиції на президентських виборах у листопаді — грудні 2004 року, після оголошення Центральною виборчою комісією попередніх результатів, згідно з якими нібито переміг його суперник — Віктор Янукович. Акція почалася 22 листопада 2004 як реакція на масові фальсифікації, що вплинули на результат виборів.

Помаранчева Революція у Києві. Фото: із соцмереж

Так співпало, що на дві революції українці виходили у двадцятих числах листопада.

Нагадаємо, що ми писали та показали унікальні світлини, як змінювався Майдан Незалежності з 1991 року до сьогодення.