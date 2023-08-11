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Украина вышла из железнодорожного соглашения с Россией: что это меняет

11 августа 2023 16:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина вышла из железнодорожного соглашения с Россией: что это меняет
Поезда с грузовыми вагонами на железной дороге. Фото: Министерство восстановления
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Кабинет министров расторг соглашение с правительством Российской Федерации о координации деятельности железнодорожного транспорта, совершенное 14 мая 1993 года в Москве. Соглашение, в частности, предусматривало сохранение технологических связей между железными дорогами Украины и Российской Федерации.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram .

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Отметим, железнодорожное сообщение между Россией и Украиной было прекращено после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Какие соглашения разорвала Украина с Россией

С началом полномасштабного вторжения Украина системно работает над упразднением договоров и соглашений, которые она заключала в предыдущие годы с РФ. Только в этом году правительство прекратило действие следующих соглашений:

  • о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу;
  • о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения;
  • о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;
  • о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта;
  • о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники;
  • о взаимном учреждении отделений Торгово-экономической миссии;
  • о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности.

Ранее мы уже сообщали, что террор российских оккупантов в очередной раз внес коррективы в железнодорожное сообщение между украинскими городами. Так, Укрзализныця изменила маршрут движения поездов на львовском направлении из-за ночной атаки оккупантов.

Напомним, 2 августа, Киевская детская железная дорога празднует свое 70-летие со дня запуска поездов. Утром пассажиров ждал насыщенный праздник.

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