Україна вийшла з залізничної угоди з Росією: що це змінює

Потяги з вантажними вагонами на залізниці. Фото: Міністерство відновлення

Кабінет міністрів розірвав угоду з урядом Російської Федерації про координацію діяльності залізничного транспорту, вчинену 14 травня 1993 року у Москві. Угода, зокрема, передбачала, збереження технологічних зв'язків між залізницями України і Російської Федерації.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Відзначимо, залізничне сполучення між Росією та Україною припинили після повномасштабного вторгнення в Україну лютому 2022 року.

Які угоди розірвала Україна з Росією

З початком повномасштабного вторгнення Україна системно працює над скасуванням договорів та угод, які вона укладала в попередні роки з РФ. Лише цього року уряд припинив дію таких угод:

про співробітництво і взаємодію у сфері розбудови пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон;

про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування;

про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях;

про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту;

про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки;

про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії;

щодо співробітництва у сфері охорони промислової власності.

Раніше ми вже повідомляли, терор російських окупантів вчергове вніс корективи до залізничного сполучення між українськими містами. Так, Укрзалізниця змінила маршрут руху поїздів на львівському напрямку через нічну атаку окупантів.

Нагадуємо, 2 серпня, Київська дитяча залізниця святкує своє 70-річчя з дня запуску потягів. Зранку на пасажирів чекало насичене свято.