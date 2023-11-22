Украина впервые вошла в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО

Сессия ЮНЕСКО. Иллюстративное фото: ЮНЕСКО/Christelle ALIX

Украину впервые избрали в состав Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Произошло это сегодня, 22 ноября, во время 24-й сессии Генеральной ассамблеи стран-участниц Конвенции по охране всемирного культурного и природного наследия в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Историческое событие для Украины

Отмечается, что еще в июле 2022 года наша страна подала свою кандидатуру на выборы в состав Комитета Всемирного наследия с 2023 по 2027 год.

"Это историческое для Украины событие и важный шаг в развитии и защите культурного и природного наследия Украины. Спасибо странам-участникам Конвенции за высказанное солидарное решение в поддержку Украины. Сейчас важнее, чем когда-либо объединиться для защиты нашего культурного наследия", — подчеркнул и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Как это поможет Украине

В Минкульте добавляют, что такое событие предоставляет новые возможности активного участия в реализации Конвенции, а именно принятие решения об использовании Фонда всемирного наследия и включении объектов в Список всемирного наследия и Список всемирного наследия под угрозой.

"Ратифицирована Украиной в 1988 году Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия способствует эффективной охране и сохранению культурного и природного наследия на территории нашей страны. Действуя собственными усилиями и максимально используя имеющиеся ресурсы, Украина внедряет международную помощь и сотрудничество в финансовом, художественном, научном и техническом отношениях для активной популяризации наследия страны", — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее Ростислав Карандеев сообщил, что, несмотря на многочисленные ракетные и дроновые атаки, врагу не удастся уничтожить украинскую культуру. Фонды музеев, которые находятся на хранении в Одессе, надежно защищены.