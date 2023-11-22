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Україна вперше увійшла до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

22 листопада 2023 19:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Україна вперше увійшла до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Сесія ЮНЕСКО. Ілюстративне фото: ЮНЕСКО/Christelle ALIX
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україну вперше обрали до складу Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сталося це сьогодні, 22 листопада, під час 24-ї сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України. 

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Історична подія для України

Зазначається, що ще в липні 2022 року наша країна подала свою кандидатуру на вибори до складу Комітету Всесвітньої спадщини з 2023 до 2027 років.

"Це історична для України подія та важливий крок в розвитку та захисті культурної та природної спадщини України. Дякуємо країнам-учасницям Конвенції за висловлене солідарне рішення на підтримку України. Зараз важливіше, ніж будь-коли об’єднатися для захисту нашої культурної спадщини", — наголосив  т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Як це допоможе Україні

У Мінкульті додають, що така подія надає нові можливості щодо активної участі в реалізації Конвенції, а саме прийнятті рішення про використання Фонду всесвітньої спадщини та включення об’єктів в Список всесвітньої спадщини та Список всесвітньої спадщини під загрозою.

"Ратифікована Україною у 1988 році Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини сприяє ефективній охороні та збереженню культурної і природної спадщини на території нашої країни. Діючи власними зусиллями та максимально використовуючи наявні ресурси, Україна впроваджує міжнародну допомогу і співробітництво в фінансовому, художньому, науковому та технічному відношеннях для активної популяризації спадщини країни", — зазначили у пресслужбі. 

Нагадаємо, раніше Ростислав Карандєєв повідомив, що попри чисельні ракетні та дронові атаки, ворогу не вдасться знищити українську культуру. Фонди музеїв, які наразі перебувають на зберіганні в Одесі, надійно захищені.

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