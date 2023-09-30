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Украина впервые будет отмечать День украинских защитников и защитниц 1 октября

30 сентября 2023 17:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Украина впервые будет отмечать День украинских защитников и защитниц 1 октября
Вооруженные силы Украины. Фото: ukrinform.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В воскресенье, 1 октября, Украина по-новому будет отмечать День своих защитников и защитниц. В честь этого, в 09:00 состоится особая минута молчания.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Минута молчания 1 октября

В ОП призвали украинцев, где бы они ни были — дома, на работе, на Центральной улице большого города или улице маленького поселка — непременно остановиться и почтить память погибших украинских воинов.

"Остановитесь на минуту, чтобы поблагодарить тех, кто защищает нас, сражаясь за свободу государства. Остановитесь, чтобы почтить память защитников и защитниц, отдавших жизнь за Украину", — говорится в сообщении.

Что сказал Зеленский

По словам украинского лидера, 1 октября Украина вновь отметит день своих защитников и защитниц, теперь в новую дату. Зеленский уточнил, что это праздник всех, кто встает на защиту своей страны, и всех, кто придает Украине силы.

Также Президент Украины указал, что в воскресенье весь народ Украины впервые остановится на минуту, чтобы в тишине отдать дань уважения героизму украинских граждан, погибших в борьбе за безопасность и свободу нашей Украины. 

Напомним, что ко Дню защитников и защитниц Украины, который будут отмечать в этом году 1 октября, киевляне смогут получить единовременную финансовую помощь. Речь идет о выплатах от 900 до 1500 гривен.
 

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