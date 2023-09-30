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Україна вперше відзначатиме День українських захисників та захисниць 1 жовтня

30 вересня 2023 17:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна вперше відзначатиме День українських захисників та захисниць 1 жовтня
Збройні сили України Фото: ukrinform.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У неділю, 1 жовтня Україна по-новому відзначатиме День своїх захисників та захисниць. На честь цього о 09:00 відбудеться особлива хвилина мовчання.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Хвилина мовчання 1 жовтня

В ОП закликали українців, де б вони не були — вдома, на роботі, на Центральній вулиці великого міста чи на вулиці маленького селища — неодмінно зупинитися та вшанувати пам'ять загиблих українських воїнів.

"Зупиніться на хвилину, щоб подякувати тим, хто захищає нас, борючись за свободу держави. Зупиніться, щоб вшанувати пам'ять захисників та захисниць, які віддали життя за Україну", — йдеться у повідомленні.

Що сказав Зеленський

За словами українського лідера, 1 жовтня Україна знову відзначатиме день своїх захисників та захисниць, тепер у нову дату. Зеленський уточнив, що це свято всіх, хто встає на захист своєї країни та всіх, хто надає Україні сили.

Також Президент України зазначив, що в неділю весь народ України вперше зупиниться на хвилину, щоб у тиші віддати шану героїзму українських громадян, які загинули у боротьбі за безпеку та свободу нашої України.

Нагадаємо, що до Дня захисників та захисниць України, який відзначатимуть цього року 1 жовтня, кияни зможуть отримати одноразову фінансову допомогу. Йдеться про виплати від 900 до 1500 гривень.

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