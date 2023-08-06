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Украина принимает меры, чтобы восстановить объемы экспорта зерна, — Буданов

6 августа 2023 10:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украина принимает меры, чтобы восстановить объемы экспорта зерна, — Буданов
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: УП
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Из-за сокращения Украиной экспорта зерна, страдают в основном необеспеченные страны, которые в продовольственном смысле зависят от нашего государства. Однако Украина сделает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить экспорт.

Об этом рассказал Кирилл Буданов в интервью болгарскому телеканалу bTV.

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"Атаки на портовую инфраструктуру и зернохранилища Украины — это еще одно свидетельство российского преступления против человечности. Из-за того, что мы сократили экспорт зерна, страдают в основном необеспеченные страны, в продовольственном смысле зависящие от Украины — в основном, это страны Азии и Африки" , ― рассказал глава украинской разведки.

Он добавил, что Украина принимает меры для возобновления объемов экспорта.

"Мы снова начнем экспортировать зерно, нравится это России или нет", — сказал Буданов.

Также он отметил, что наступательные действия Украины на фронте продолжаются: на Бахмутском направлении чуть быстрее, чем на юге, но "время покажет".

Ранее мы рассказывали, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вскоре временно оккупированный Крым будет освобожден.

Он также рассказал, что угрозы из Беларуси от частной военной компании "Вагнер" не следует ожидать.

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