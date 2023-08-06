Україна вживає заходів, аби відновити обсяги експорту зерна, — Буданов

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: УП

Через скорочення Україною експорт зерна, страждають в основному незабезпечені країни, які у продовольчому сенсі залежать від нашої держави. Проте Україна зробить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити експорт.

Про це розповів Кирило Буданов в інтерв’ю болгарському телеканалу bTV.

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Україна відновить експорт зерна

"Атаки на портову інфраструктуру й зерносховища України — це ще одне свідчення російського злочину проти людяності. Через те, що ми скоротили експорт зерна, страждають в основному незабезпечені країни, які у продовольчому сенсі залежать від України — в основному, це країни Азії та Африки", ― розповів очільник української розвідки.

Він додав, що Україна вживає заходів, аби відновити обсяги експорту.

"Ми знову почнемо експортувати зерно, подобається це Росії чи ні", — сказав Буданов.

Також він зазначив, що наступальні дії України на фронті тривають: на Бахмутському напрямку трохи швидше, ніж на півдні, але "час покаже".

Раніше ми розповідали, що очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що невдовзі тимчасово окупований Крим буде звільнено.

Він також він розповів, що загрози з Білорусі від приватної військової компанії "Вагнер" не варто очікувати.