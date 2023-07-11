Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow "Украина защитит и свою, и вашу свободу": Зеленский выступил в Литве arrow

"Украина защитит и свою, и вашу свободу": Зеленский выступил в Литве

11 июля 2023 18:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский выступил в Литве
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 11 июля, в Вильнюсе (Литва) стартовал саммит НАТО. Сообщается, что сегодня на встрече выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Выступление можно посмотреть в эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

Зеленский выступил в Литве

Ранее стало известно, что обращение украинского лидера запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Свою речь Владимир Зеленский начал с поднятия украинского флага из Бахмута.

 

После этого глава государства приступил к обращению. Прежде всего он поблагодарил партнеров за военную помощь Украине в войне.

"Благодарю вашу помощь нашей обороне, и что важно за вашу четкую и честную и смелую позицию по приглашению Украины в НАТО. Украинские флаги на литовских улицах доказывают — мы — уже союзники и Украина защитит и свою, и вашу свободу", — сказал Зеленский.

Также президент Украины поблагодарил весь литовский народ за убежище для украинских людей, которые спасались от войны.

"Я благодарен тебе Вильнюс и всем литовским городам и общинам за каждый призыв в поддержку Украины, за приют для наших людей, которые здесь, у вас дома, в Литве спаслись от боевых действий. Благодарю вас", — поблагодарил Зеленский.

 

Зеленский прибыл в Литву

Ранее сообщалось, что Зеленский уже прибыл в Литву. Вместе с ним прилетела и первая леди Елена Зеленская.

null
Самолет, на котором прилетел Владимир и Елена Зеленские. Фото: LRT
null
Зеленский в Вильнюсе. Фото: LRT

Самолет, которым летели супруги, приземлился в аэропорту Вильнюса около 15:45.

Также, прибытие Зеленского в Вильнюс подтвердил и представитель президента Сергей Никифоров, отвечая на вопросы журналистов. Сообщается, что глава государства примет участие в поднятии флага Украины, а затем встретится с лидерами НАТО.

В среду, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время саммита НАТО в Вильнюсе . Одной из тем, затронутых на переговорах, будет путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз