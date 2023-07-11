"Украина защитит и свою, и вашу свободу": Зеленский выступил в Литве
Во вторник, 11 июля, в Вильнюсе (Литва) стартовал саммит НАТО. Сообщается, что сегодня на встрече выступил президент Украины Владимир Зеленский.
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Зеленский выступил в Литве
Ранее стало известно, что обращение украинского лидера запланировано на 18:00 по киевскому времени.
Свою речь Владимир Зеленский начал с поднятия украинского флага из Бахмута.
После этого глава государства приступил к обращению. Прежде всего он поблагодарил партнеров за военную помощь Украине в войне.
"Благодарю вашу помощь нашей обороне, и что важно за вашу четкую и честную и смелую позицию по приглашению Украины в НАТО. Украинские флаги на литовских улицах доказывают — мы — уже союзники и Украина защитит и свою, и вашу свободу", — сказал Зеленский.
Также президент Украины поблагодарил весь литовский народ за убежище для украинских людей, которые спасались от войны.
"Я благодарен тебе Вильнюс и всем литовским городам и общинам за каждый призыв в поддержку Украины, за приют для наших людей, которые здесь, у вас дома, в Литве спаслись от боевых действий. Благодарю вас", — поблагодарил Зеленский.
Зеленский прибыл в Литву
Ранее сообщалось, что Зеленский уже прибыл в Литву. Вместе с ним прилетела и первая леди Елена Зеленская.
Самолет, которым летели супруги, приземлился в аэропорту Вильнюса около 15:45.
Также, прибытие Зеленского в Вильнюс подтвердил и представитель президента Сергей Никифоров, отвечая на вопросы журналистов. Сообщается, что глава государства примет участие в поднятии флага Украины, а затем встретится с лидерами НАТО.
В среду, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время саммита НАТО в Вильнюсе . Одной из тем, затронутых на переговорах, будет путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.