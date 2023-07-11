Зеленський виступив в Литві

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У вівторок, 11 липня, у Вільнюсі (Литва) стартував саміт НАТО. Повідомляється, що сьогодні на зустрічі там виступив президент України Володимир Зеленський.

Виступ можна переглянути у ефірі Новини.LIVE.

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Раніше стало відомо, що звернення українського лідера заплановане на 18:00 за київським часом.

Свою промову Володимир Зеленський розпочав з підняття українського стягу з Бахмуту.

Після цього глава держави розпочав звернення. Передусім, він подякував партнерам за військову допомогу Україні у війні.

"Дякую за вашу допомогу нашій обороні, і що важливо за вашу чітку і чесну і сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО. Українські прапори на литовських вулицях доводять — ми — вже союзники і Україна захистить і свою, і вашу свободу", — сказав Зеленський.

Також президент України подякував усьому литовському народу за прихисток українських людей, які рятувались від війни.

"Я вдячний тобі Вільнюсе й усім литовським містам і громадам за кожен заклик на підтримку України, за прихисток для наших людей, які тут, у вас вдома, в Литві врятувались від бойових дій. Дякую вам", — подякував Зеленський.

Зеленський прибув до Литви

Раніше повідомлялося, що Зеленський вже прибув до Литви. Разом з ним прилетіла і перша леді Олена Зеленська.

Літак, яким прилетів Володимир та Олена Зеленські. Фото: LRT

Зеленський у Вільнюсі. Фото: LRT

Літак, яким летіло подружжя, приземлився в аеропорту Вільнюса близько 15:45.

Також, прибуття Зеленського до Вільнюса підтвердив і речник президента Сергій Нікіфоров, відповідаючи на питання журналістів. Повідомляється, що глава держави візьме участь у піднятті прапора України, а потім зустрінеться із лідерами НАТО.

Додамо, у середу, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом під час саміту НАТО у Вільнюсі. Одною із тему, яку порушать на переговорах, буде шлях реформ України для майбутнього вступу в Альянс.