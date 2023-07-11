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"Україна захистить і свою, і вашу свободу": Зеленський виступив в Литві

11 липня 2023 18:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Зеленський виступив в Литві
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 11 липня, у Вільнюсі (Литва) стартував саміт НАТО. Повідомляється, що сьогодні на зустрічі там виступив президент  України Володимир Зеленський.

Виступ можна переглянути у ефірі Новини.LIVE.

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Зеленський виступив в Литві

Раніше стало відомо, що звернення українського лідера заплановане на 18:00 за київським часом. 

Свою промову Володимир Зеленський розпочав з підняття українського стягу з Бахмуту.

 

Після цього глава держави розпочав звернення. Передусім, він подякував партнерам за військову допомогу Україні у війні.

"Дякую за вашу допомогу нашій обороні, і що важливо за вашу чітку і чесну і сміливу позицію щодо запрошення України в НАТО. Українські прапори на литовських вулицях доводять — ми — вже союзники і Україна захистить і свою, і вашу свободу", — сказав Зеленський. 

Також президент України подякував усьому литовському народу за прихисток українських людей, які рятувались від війни. 

"Я вдячний тобі Вільнюсе й усім литовським містам і громадам за кожен заклик на підтримку України, за прихисток для наших людей, які тут, у вас вдома, в Литві врятувались від бойових дій. Дякую вам", — подякував Зеленський. 

 

Зеленський прибув до Литви

Раніше повідомлялося, що Зеленський вже прибув до Литви. Разом з ним прилетіла і перша леді Олена Зеленська.

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Літак, яким прилетів Володимир та Олена Зеленські. Фото: LRT
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Зеленський у Вільнюсі. Фото: LRT

Літак, яким летіло подружжя, приземлився в аеропорту Вільнюса близько 15:45. 

Також, прибуття Зеленського до Вільнюса підтвердив і речник президента Сергій Нікіфоров, відповідаючи на питання журналістів. Повідомляється, що глава держави візьме участь у піднятті прапора України, а потім зустрінеться із лідерами НАТО.

Додамо, у середу, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом під час саміту НАТО у Вільнюсі. Одною із тему, яку порушать на переговорах, буде шлях реформ України для майбутнього вступу в Альянс. 

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