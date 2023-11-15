Украина заинтересована в партнерстве с государствами Африканского континента, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский с африканскими журналистами. Фото: Офис Президента

Украина заинтересована в партнерстве с государствами Африканского континента и готова провести встречу в формате "Украина — Африканский Союз". Это необходимо для достижения мира и стабильности в мире.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам из 11 стран Африки, информирует пресс-служба главы государства.

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"Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве между Украиной и государствами Африканского континента. Наши отношения должны строиться на взаимоуважении, уважении к территориальной целостности, суверенитете, языке и традициям", — сказал он.

Зеленский также заверил, что готов приехать с визитом в любое государство континента.

"У меня нет здесь никаких приоритетов. Я считаю, что будет лучше всего, когда мы сможем встретиться с максимальным количеством лидеров. Я хотел бы иметь возможность сделать встречу "Украина — Африканский Союз" или "Украина — страны Африканского континента". Мне все равно, как называется формат, — главная цель, чтобы мы сделали максимум для достижения стабильности и мира в мире", — добавил президент.