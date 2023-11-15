Украина заинтересована в партнерстве с государствами Африканского континента, — Зеленский
Украина заинтересована в партнерстве с государствами Африканского континента и готова провести встречу в формате "Украина — Африканский Союз". Это необходимо для достижения мира и стабильности в мире.
Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам из 11 стран Африки, информирует пресс-служба главы государства.
Зеленский встретился с африканскими журналистами
"Мы заинтересованы в стратегическом партнерстве между Украиной и государствами Африканского континента. Наши отношения должны строиться на взаимоуважении, уважении к территориальной целостности, суверенитете, языке и традициям", — сказал он.
Зеленский также заверил, что готов приехать с визитом в любое государство континента.
"У меня нет здесь никаких приоритетов. Я считаю, что будет лучше всего, когда мы сможем встретиться с максимальным количеством лидеров. Я хотел бы иметь возможность сделать встречу "Украина — Африканский Союз" или "Украина — страны Африканского континента". Мне все равно, как называется формат, — главная цель, чтобы мы сделали максимум для достижения стабильности и мира в мире", — добавил президент.
По словам главы государства, завершение войны в Украине должно поставить на место любого агрессора и предостеречь от подобного в будущем.
Ранее мы сообщали, что глава государства Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. В частности, они говорили о вызовах, которые могут быть перед Украиной по энергетической безопасности в течение зимнего периода.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. В частности, они обсудили ускорение принятия 12-го пакета санкций Европейского Союза против России.
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