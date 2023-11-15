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Україна зацікавлена у партнерстві з державами Африканського континенту, — Зеленський

15 листопада 2023 19:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Україна зацікавлена у партнерстві з державами Африканського континенту, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський з африканськими журналістами. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна зацікавлена у партнерстві з державами Африканського континенту та готова провести зустріч у форматі "Україна — Африканський Союз". Це необхідно для досягнення миру і стабільності в світі.

Про це зазначив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістам із 11 країн Африки, інформує пресслужба глави держави.

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"Ми зацікавлені у стратегічному партнерстві між Україною й державами Африканського континенту. Наші відносини мають будуватися на взаємоповазі, повазі до територіальної цілісності, суверенітету, мови й традицій", — сказав він.

Зеленський також запевнив, що готовий приїхати з візитом у будь-яку державу континенту.

"У мене немає тут ніяких пріоритетів. Я вважаю, що буде найкраще, коли ми зможемо зустрітися з максимальною кількістю лідерів. Я хотів би мати можливість зробити зустріч "Україна — Африканський Союз" або "Україна — країни Африканського континенту". Мені все одно, як називається формат, — головна ціль, щоб ми зробили максимум для досягнення стабільності і миру у світі", — додав президент.

За словами глави держави, завершення війни в Україні має поставити на місце будь-якого агресора і застерегти від подібного у майбутньому.

Раніше ми повідомляли, що глава держави Володимир Зеленський поговорив телефоном з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Зокрема, вони говорили про виклики, які можуть бути перед Україною щодо енергетичної безпеки протягом зимового періоду.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Зокрема, вони обговорили пришвидшення щодо ухвалення  12-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

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