Украина заинтересована в продлении миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Запорожская АЭС

И.о. председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), Олег Кориков, заявил, что Украина заинтересована в продлении миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС по крайней мере до возвращения станции под свой контроль. Он отметил, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС осуществляется по приглашению Украины и предоставляет украинской стороне данные о состоянии оборудования и систем, которые находятся в распоряжении МАГАТЭ.

Об этом Кориков заявил в рамках брифинга.

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Позиция Украины в этом вопросе совпадает с позицией генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, который также считает, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС должна продолжаться столько, сколько необходимо.

Олег Кориков также выразил убеждение в том, что россия будет лишена прав и привилегий в МАГАТЭ как страна-оккупант, полностью нарушившая нормы международной ядерной безопасности. Однако, на сегодняшний день, международного консенсуса по этому решению достичь не удалось.

Напомним, что после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе, россия оккупировала Крымскую АЭС и оказала влияние на управление Запорожской и Хмельницкой АЭС. Несмотря на это, Украина продолжает платить за поставки электроэнергии, производимой на этих станциях, и стремится вернуть их под свой контроль.

Ситуация на Запорожской АЭС остается напряженной, и миссия МАГАТЭ имеет важное значение для обеспечения ядерной безопасности на этой станции. Поэтому продление миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС является крайне важным для Украины.

Напомним, что посетив оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о ситуации на ЗАЭС. По словам Гросси, атомную станцию сейчас уже невозможно защитить.