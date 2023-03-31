Україна зацікавлена у продовженні місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Запорізька АЕС

В.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ), Олег Коріков, заявив, що Україна зацікавлена у продовженні місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС принаймні до повернення станції під свій контроль. Він зазначив, що місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС здійснюється на запрошення України та надає українській стороні дані про стан обладнання та систем, які знаходяться у розпорядженні МАГАТЕ.

Про це Коріков заявив у рамках брифінгу.

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Позиція України у цьому питанні збігається з позицією генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, який також вважає, що місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС має тривати стільки, скільки потрібно.

Олег Коріков також висловив переконання в тому, що росія буде позбавлена прав та привілеїв у МАГАТЕ як країна-окупант, яка повністю порушила норми міжнародної ядерної безпеки. Однак, на сьогоднішній день міжнародного консенсусу щодо цього рішення досягти не вдалося.

Нагадаємо, що після анексії Криму та початку конфлікту на Донбасі росія окупувала Кримську АЕС і вплинула на управління Запорізької та Хмельницької АЕС. Попри це Україна продовжує платити за постачання електроенергії, що виробляється на цих станціях, і прагне повернути їх під свій контроль.

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається напруженою, і місія МАГАТЕ має важливе значення для забезпечення ядерної безпеки на цій станції. Тому продовження місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС є вкрай важливим для України.

Нагадаємо, що відвідавши окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розповів про ситуацію на ЗАЕС. За словами Гроссі, атомну станцію наразі вже неможливо захистити.