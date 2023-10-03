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Украина хранит трансформаторы за рубежом на случай зимних атак РФ, — СМИ

3 октября 2023 20:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украина хранит трансформаторы за рубежом на случай зимних атак РФ, — СМИ
Один из трансформаторов. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украина заказала новые высоковольтные трансформаторы для замены уничтоженных в результате российских обстрелов минувшей зимой. Пока они будут находиться в Польше и Румынии.

Об этом сообщает The Economist .

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Согласно материалу, Украина закупила 100 новых высоковольтных трансформаторов, половину из которых построят внутри страны, а другую — закупят за рубежом. Однако удары России по украинским заводам привели к тому, что отечественной части было сделано очень мало. Иностранные трансформаторы будут храниться в Польше и Румынии, пока они не будут нужны.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, Украина готовится к новым налетам ВКС РФ на энергосистему, и сейчас она более уязвима, чем в прошлом году, поскольку избыточных мощностей нет, а запасного оборудования критически мало.

Параллельно с этим, украинские инженеры изобрели "замысловатые" схемы распределения электроэнергии и оборудования по стране.

Более того, после проведения модернизации в Украине осталось много старых, но только недавно выведенных из эксплуатации трансформаторов. В критические моменты их снова запустят.

Издание пишет, что последствия ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины были ужасающими. Согласно отчету Программы развития ООН, в апреле этого года мощности по производству электроэнергии сократились на 51% по сравнению с периодом до вторжения России в феврале 2022 года.

Напомним, что не так давно спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что ВКС РФ снова могут бомбить энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом также заявила и Наталья Гуменюк, которая отметила, что сейчас стратегическая авиация России продолжает накапливать крылатые ракеты для вероятных зимних ударов.

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