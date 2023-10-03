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Україна зберігає трансформатори за кордоном на випадок зимових атак РФ, — ЗМІ

3 жовтня 2023 20:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Україна зберігає трансформатори за кордоном на випадок зимових атак РФ, — ЗМІ
Один з трансформаторів. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Україна замовила нові високовольтні трансформатори для заміни знищених внаслідок російських обстрілів минулої зими. Поки вони будуть знаходитися в Польщі та Румунії.

Про це повідомляє The Economist.

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Згідно з матеріалом, Україна закупила 100 нових високовольтних трансформаторів, половину з яких побудують всередині країни, а іншу — закуплять за кордоном. Однак удари Росії по українських заводах призвели до того, що вітчизняної долі було зроблено дуже мало. Іноземні трансформатори будуть зберігатися в Польщі та Румунії доти, доки вони не будуть потрібні.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенко, Україна готується до нових нальотів ПКС РФ на енергосистему, та зараз вона більш вразлива, ніж минулого року, оскільки надлишкових потужностей немає, а запасного обладнання критично мало.

Паралельно з цим, українські інженери винайшли "хитромудрі" схеми розподілення електроенергії та обладнання по країні.

Ба більше, після проведення модернізації в Україні залишилося багато старих, але лише нещодавно виведених з експлуатації трансформаторів. У критичні моменти їх знову запустять.

Видання пише, що наслідки від ракетних ударів по енергоінфраструктурі України були жахливими. Згідно зі звітом Програми розвитку ООН, у квітні цього року потужності з виробництва електроенергії скоротилися на 51% порівняно з періодом перед вторгненням Росії в лютому 2022 року.

Нагадаємо, що не так давно спікер ВПС України Юрій Ігнат заявив, що ПКС РФ знову можуть бомбити енергетичну інфраструктуру України. Про це також заявила і Наталія Гуменюк, яка зазначила що зараз стратегічна авіація Росії продовжує накопичувати крилаті ракети для ймовірних зимових ударів.

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