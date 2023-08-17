Украина собирается национализировать имущество Минобороны Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: google

Министерство юстиции Украины, 16 августа, подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций в виде национализации активов. В одном из исков ответчиком будет Беларусь.

Об этом пресс-служба Министерства юстиции.

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"16 августа 2023 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" в Министерство обороны республики Беларусь, с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований: ПАО "МОТОР СИЧ", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что Беларусь действовала в интересах РФ, поддерживая ее вооруженную агрессию против Украины. Кроме того, продолжает предоставлять государству-агрессору в пользование территории, гражданскую и военную инфраструктуру, а также предоставляет России оружие.

Украина хочет национализировать один авиационный двигатель АИ-25ТЛ № 7082521100115 и воздушный стартер СВ-25ТЛ № 921032 в Минобороны Беларуси.

Напомним, с трехдневным визитом прибыл в Беларусь глава Минобороны Китая Ли Шанфу. Цель визита — укрепление связей с союзниками России.

Литва временно закроет два контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью — Шумскас и Тверячус. Решение правительства вступит в силу с 18 августа.