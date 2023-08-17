Україна збирається націоналізувати майно Міноборони Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: google

Міністерство юстиції України, 16 серпня, подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій у вигляді націоналізації активів. В одному з позовів відповідачем буде Білорусь.

Про це пресслужба Міністерства юстиції.

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"16 серпня 2023 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" до Міністерства оборони республіки білорусь, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог: ПАТ "МОТОР СІЧ", — йдеться в повідомленні.

У відомстві додають, що Білорусь діяла в інтересах РФ, підтримуючи її збройну агресію проти України. Окрім цього, продовжує надавати державі-агресору в користування території, цивільну та військову інфраструктуру, а також постачає Росії зброю.

Відтак, Україна хоче націоналізувати один авіаційний двигун АІ-25ТЛ № 7082521100115 та повітряний стартер СВ-25ТЛ № 921032 у Міноборони Білорусі.

Нагадаємо, з триденним візитом прибув до Білорусі очільник Міноборони Китаю Лі Шанфу. Мета візиту — зміцнення зв'язків з союзниками Росії.

Додамо, що Литва тимчасово закриє два контрольно-пропускних пункти на кордоні з Білоруссю — Шумскас та Тверячус. Рішення Уряду набуде чинності з 18 серпня.