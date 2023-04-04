"Украина способна не допустить расширения войны": Зеленский выступил перед губернаторами США

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед губернаторами США. Он подчеркнул, что Украина способна не допустить расширения войны и победить рф.

Видео с выступления Зеленского было опубликовано на его You-Tube канале.

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"Враг свободы должен проиграть быстро и надежно там, куда зашел с преступной и неспровоцированной агрессивной войной. Вот почему мы обращаемся за поддержкой в США, за оружием и за финансами. Выстоит Украина — выстоит ваш мир, ваших союзников и партнеров", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, именно с Украиной Америка имеет возможность защитить свои ценности, совпадающие с нашими. Самое главное — не проиграть время и шанс. Зеленский отметил, что нужно действовать и помогать прямо сейчас.

"Украинцы делают так, чтобы американцам не пришлось воевать. Мы совместно обретаем новую прочность для наших государств. И я уверен, всегда будем успешны", — добавил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе переговоров поднимался, в частности, вопрос дальнейшей поддержки безопасности Украины Канадой.

Также мы писали, что Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили новый пакет европейских санкций против россии. Также в телефонном разговоре двух политиков говорилось о выполнении Украиной рекомендации Еврокомиссии.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 апреля, планирует посетить Польшу для переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Также стали известны некоторые подробности программы визита.