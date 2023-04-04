"Україна здатна не допустити розширення війни": Зеленський виступив перед губернаторами США

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступив перед губернаторами США. Він наголосив, що Україна здатна не допустити розширення війни та перемогти рф.

Відео з виступу Зеленського опублікували на його You-Tube каналі.

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"Ворог свободи повинен програти швидко й надійно там, куди зайшов зі злочинною та неспровокованою агресивною війною. Ось чому ми звертаємося по підтримку до США, по зброю та по фінанси. Вистоїть Україна — вистоїть ваш мир, ваших союзників і партнерів", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, саме з Україною Америка має змогу захистити свої цінності, що збігаються з нашими. Найголовніше — не програти час та шанс. Зеленський наголосив, що потрібно діяти та допомагати прямо зараз.

"Українці роблять так, щоб американцям не довелося воювати. Ми спільно здобуваємо нову міцність для наших держав. І я впевнений, завжди будемо успішні", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Під час переговорів підіймалося, зокрема, питання подальшої безпекової підтримки України Канадою.

Також ми писали, що Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили новий пакет європейських санкцій проти росії. Також у телефонній розмові двох політиків йшлося про виконання Україною рекомендації Єврокомісії.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, планує відвідати Польщу для переговорів зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Також стали відомі деякі подробиці щодо програми візиту.