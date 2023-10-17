Украина смогла вернуть еще одного ребенка, — Лубинец

Мальчик, которого вернули в Украину. Фото: Дмитрий Лубинец

Украина вернула еще одного ребенка в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA. Такой план инициировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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"Украине удалось вернуть еще одного ребенка. Мальчик уже может обнять своих родных", — отметил он.

Мальчик, которого вернули в Украину. Фото: Дмитрий Лубинец

Детали возврата

По его словам, технически ребенка сопровождали сотрудники Офиса Омбудсмана. Также мальчик вернулся в рамках работы Координационного штаба под руководством главы Офиса Президента Андрея Ермака.

"Работаем дальше. Вскоре ожидаем положительных результатов!" — добавил Лубинец.

Депортация украинских детей

Отмечается, что омбудсмен не указал детали возвращения ребенка, но известно, что план Bring Kids Back предусматривает возвращение украинских детей, депортированных Россией.

Напомним, ранее благотворителям удалось вернуть еще 19 украинских детей с временно оккупированных территорий. Сделали это во время спасательной миссии.