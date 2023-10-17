Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Украина смогла вернуть еще одного ребенка, — Лубинец arrow

Украина смогла вернуть еще одного ребенка, — Лубинец

17 октября 2023 22:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украина смогла вернуть еще одного ребенка, — Лубинец
Мальчик, которого вернули в Украину. Фото: Дмитрий Лубинец
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украина вернула еще одного ребенка в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA. Такой план инициировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Читайте также:

"Украине удалось вернуть еще одного ребенка. Мальчик уже может обнять своих родных", — отметил он.

возвращение украинских детей
Мальчик, которого вернули в Украину. Фото: Дмитрий Лубинец

Детали возврата

По его словам, технически ребенка сопровождали сотрудники Офиса Омбудсмана. Также мальчик вернулся в рамках работы Координационного штаба под руководством главы Офиса Президента Андрея Ермака.

"Работаем дальше. Вскоре ожидаем положительных результатов!" — добавил Лубинец.

Депортация украинских детей

Отмечается, что омбудсмен не указал детали возвращения ребенка, но известно, что план Bring Kids Back предусматривает возвращение украинских детей, депортированных Россией.

Напомним, ранее благотворителям удалось вернуть еще 19 украинских детей с временно оккупированных территорий. Сделали это во время спасательной миссии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме