Україна змогла повернути ще одну дитину, — Лубінець

Хлопчик, якого повернули до України. Фото: Дмитро Лубінець

Україна повернула ще одну дитину в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA. Такий план ініціював Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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"Україні вдалося повернути ще одну дитину. Хлопчик вже може обійняти своїх рідних", — зазначив він.

Хлопчик, якого повернули до України. Фото: Дмитро Лубінець

Деталі повернення

За його словами, технічно дитину супроводжували працівники Офісу Омбудсмана. Також хлопчика повернули в рамках роботи Координаційного штабу під керівництвом очільника Офісу Президента Андрія Єрмака.

"Працюємо далі. Невдовзі очікуємо позитивних результатів!" — додав Лубінець.

Депортація українських дітей

Зазначається, що омбудсмен не вказав деталей повернення дитини, але відомо, що план Bring Kids Back передбачає повернення українських дітей, яких депортувала Росія.

Нагадаємо, раніше благодійникам вдалося повернути ще 19 українських дітей з тимчасово окупованих територій. Зробили це під час рятувальної місії.