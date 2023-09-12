Украина обратится в арбитраж ВТО, если Польша не разрешит экспорт зерна, — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна обратится в арбитраж Всемирной торговой организации, если Польша заблокирует экспорт украинского зерна.

Об этом Денис Шмыгаль написал в соцсети X.

Читайте также:

Обращение в арбитраж ВТО

Премьер отметил, что Украина, несмотря на войну и блокирование Россией портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО.

"Мы не имели и не имеем намерений вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей! Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по компенсации убытков за нарушение норм ГАТТ", — подчеркнул Шмыгаль.

Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна окончательно решила не открывать границу для импорта украинской агропродукции. Он подчеркнул, что никакое решение, принятое в Брюсселе, не изменит ситуацию.

Также мы писали, что премьер Польши Матеуш Моравецкий выдвинул ультиматум Европейской комиссии по импорту украинского зерна. Он аргументировал это тем, чтобы не нанести ущерб польскому сельскохозяйственному рынку.

Добавим, что большинство стран ЕС против продолжения запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября. Послы 22 из 27 стран-членов ЕС критически или скептически относятся к этой идее.