Україна звернеться до арбітражу СОТ, якщо Польща не дозволить експорт зерна, — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі, якщо Польща заблокує експорт українського зерна.

Про це Денис Шмигаль написав у соцмережі X.

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Звернення до арбітражу СОТ

Прем'єр зазначив, що Україна попри війну і блокування Росією портів дотримується своїх зобовʼязань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ.

"Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин! Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ", — наголосив Шмигаль.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна остаточно вирішила не відкривати кордони для імпорту української агропродукції. Він наголосив, що ніяке рішення, прийняте в Брюсселі, не змінить ситуації.

Також ми писали, що прем'єр Польщі Матеуш Моравецький висунув ультиматум Європейській комісії, який стосується імпорту українського зерна. Він аргументував це тим, аби не завдати шкоди польському сільськогосподарському ринку.

Додамо, більшість країн ЄС проти продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня. Посли 22 з 27 країн — членів ЄС критично або скептично ставляться до цієї ідеї.