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Украине удалось вернуть еще одного парня из оккупированного Мариуполя, — Верещук

27 июля 2023 16:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украине удалось вернуть еще одного парня из оккупированного Мариуполя, — Верещук
Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и парень из Мариуполя. Фото: t.me/vereshchuk_iryna
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украине удалось вернуть еще одного парня из временно оккупированного Мариуполя Донецкой области. В настоящее время он находится в Киеве.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Возвращение из российской оккупации

Верещук рассказала, что Владислав из временно захваченного Мариуполя растет без родителей. В феврале 2022 года он оказался в российской оккупации. Парень не оставлял надежды и усилий.

"Его путь был долгим и непростым, но в конце концов он здесь, с нами в Киеве. Спасибо волонтерам и всем, благодаря кому Владислав сегодня в безопасности", — добавила Верещук.

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Пост Верещук. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты вместе со своими "помощниками" депортируют и похищают украинских детей с временно оккупированных территорий. Больше всего страдают сироты и дети, за которыми нет родительского ухода.

Также мы писали, что в сети показали одну из самых старых улиц Мариуполя после российских оккупантов. Она до сих пор остается в руинах.

Добавим, россияне обновили план "эвакуации" населения из Мариуполя. В этом плане, в частности, речь идет о вывозе в Россию всех украинских детей, которые еще остаются в городе.

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