Україні вдалося повернути ще одного хлопця з окупованого Маріуполя, — Верещук

Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук та хлопець з Маріуполя. Фото: t.me/vereshchuk_iryna

Україні вдалося повернути ще одного хлопця з тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області. Наразі він перебуває у Києві.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Верещук розповіла, що Владислав із тимчасово захопленого Маріуполя росте без батьків. У лютому 2022 року він опинився в російській окупації. Хлопець не полишав надії та зусиль.

"Його шлях був довгим і непростим, але, зрештою, він тут, з нами в Києві. Щиро дякую волонтерам і всім, завдяки кому Владислав сьогодні в безпеці", — додала Верещук.

Допис Верещук. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти разом зі своїми "помічниками" депортують та викрадають українських дітей з територій, які тимчасово окуповані. Найбільше страждають сироти та діти, за якими немає батьківського догляду.

Також ми писали, що у мережі показали одну з найстаріших вулиць Маріуполя після російських окупантів. Вона досі залишається в руїнах.

Додамо, росіяни оновили план "евакуації" населення з Маріуполя. У цьому плані, зокрема, йдеться про вивезення до Росії усіх українських дітей, які ще залишаються у місті.