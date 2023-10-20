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Украинка получила престижную международную премию по математике

20 октября 2023 00:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинка получила престижную международную премию по математике
Украинка Екатерина Пожарская получила международную премию. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Международную премию Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023 по математике получила украинка Екатерина Пожарская — за "вклад в теорию информационной сложности".

Об этом говорится на странице факультета информационных технологий и математики ВНУ им. Леси Украинки в Facebook.

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Украинка получила престижную премию по математике

Коллектив факультета информационных технологий и математики сообщает, что выпускница их факультета (2015г.) Екатерина Пожарская получила престижную международную премию по математике "Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023" за значительный вклад в теорию информационной сложности.

"Эту премию присуждают ежегодно только одному молодому ученому (до 35 лет) в области математики", — отмечают в коллективе.

Также там сообщают, что Пожарсткая сейчас занимается исследованием современных задач теории приближений и разработкой алгоритмов для уменьшения информационной сложности.

Сообщение коллектива ученых
Сообщения Факультета информационных технологий и математики. Фото: скриншот

Напомним, житель Киева Михаил Гусев стал самым молодым писателем-фантастом в Украине. Юному автору сейчас 12 лет. В столице прошла презентация его книги, на которой парень рассказал, в чем особенность его творения.

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