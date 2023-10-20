Украинка получила престижную международную премию по математике
Международную премию Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023 по математике получила украинка Екатерина Пожарская — за "вклад в теорию информационной сложности".
Об этом говорится на странице факультета информационных технологий и математики ВНУ им. Леси Украинки в Facebook.
Украинка получила престижную премию по математике
Коллектив факультета информационных технологий и математики сообщает, что выпускница их факультета (2015г.) Екатерина Пожарская получила престижную международную премию по математике "Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023" за значительный вклад в теорию информационной сложности.
"Эту премию присуждают ежегодно только одному молодому ученому (до 35 лет) в области математики", — отмечают в коллективе.
Также там сообщают, что Пожарсткая сейчас занимается исследованием современных задач теории приближений и разработкой алгоритмов для уменьшения информационной сложности.
Напомним, житель Киева Михаил Гусев стал самым молодым писателем-фантастом в Украине. Юному автору сейчас 12 лет. В столице прошла презентация его книги, на которой парень рассказал, в чем особенность его творения.
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