Украинка получила престижную международную премию по математике

Украинка Екатерина Пожарская получила международную премию. Фото: Facebook

Международную премию Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023 по математике получила украинка Екатерина Пожарская — за "вклад в теорию информационной сложности".

Об этом говорится на странице факультета информационных технологий и математики ВНУ им. Леси Украинки в Facebook.

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Коллектив факультета информационных технологий и математики сообщает, что выпускница их факультета (2015г.) Екатерина Пожарская получила престижную международную премию по математике "Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023" за значительный вклад в теорию информационной сложности.

"Эту премию присуждают ежегодно только одному молодому ученому (до 35 лет) в области математики", — отмечают в коллективе.

Также там сообщают, что Пожарсткая сейчас занимается исследованием современных задач теории приближений и разработкой алгоритмов для уменьшения информационной сложности.

Сообщения Факультета информационных технологий и математики. Фото: скриншот

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