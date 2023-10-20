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Українка отримала престижну міжнародну премію з математики

20 жовтня 2023 00:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українка отримала престижну міжнародну премію з математики
Українка Катерина Пожарська отримала міжнародну премію. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міжнародну премію Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023 з математики отримала українка Катерина Пожарська — за "внесок у теорію інформаційної складності". 

Про це йдеться на сторінці факультету інформаційних технологій і математики ВНУ ім. Лесі Українки у Facebook.

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Українка отримала престижну премію з математики 

Колектив факультету інформаційних технологій і математики повідомляє, що випускниця їхнього факультету (2015р.) Катерина Пожарська із отримала престижну міжнародну премію з математики "Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023" за значний внесок у теорію інформаційної складності. 

"Цю премію присуджують щороку лише одному молодому науковцю (до 35 років) у галузі математики", — зазначають у колективі.

Також там повідомляють, що нині вона займається дослідженням сучасних задач теорії наближень та розробкою алгоритмів для зменшення інформаційної складності.

Допис колективу науковців
Повідомлення Факультету інформаційних технологій і математики. Фото: скриншот

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