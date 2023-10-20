Українка отримала престижну міжнародну премію з математики

Українка Катерина Пожарська отримала міжнародну премію. Фото: Facebook

Міжнародну премію Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023 з математики отримала українка Катерина Пожарська — за "внесок у теорію інформаційної складності".

Про це йдеться на сторінці факультету інформаційних технологій і математики ВНУ ім. Лесі Українки у Facebook.

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Колектив факультету інформаційних технологій і математики повідомляє, що випускниця їхнього факультету (2015р.) Катерина Пожарська із отримала престижну міжнародну премію з математики "Joseph F. Traub Information-Based Complexity Young Researcher Award 2023" за значний внесок у теорію інформаційної складності.

"Цю премію присуджують щороку лише одному молодому науковцю (до 35 років) у галузі математики", — зазначають у колективі.

Також там повідомляють, що нині вона займається дослідженням сучасних задач теорії наближень та розробкою алгоритмів для зменшення інформаційної складності.

Повідомлення Факультету інформаційних технологій і математики. Фото: скриншот

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