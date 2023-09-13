Украинки вошли в список журнала Time молодых лидеров, которые "формируют мир"

Министр экономики Юлия Свириденко. Фото: пресс-служба КМУ

В последнем списке Time100 Next журнала Time были отмечены четыре выдающихся женщины из Украины, которые внесли значимый вклад в мировое сообщество. Среди молодых лидеров, формирующих мир оказалась министр экономики Юлия Свириденко.

Об этом говорится на странице списка.

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Украинки в мировом списке

В разделе "Новаторы" нашлось место для основателя экологического проекта в области агрокультуры под названием Regrow Анастасии Волковой. Американский филантроп Том Стайер выразил восхищение её работой, заметив, что благодаря её стартапу производство продуктов становится более экологичным.

Министра экономики Украины Юлия Свириденко была упомянута в разделе "Лидеры". Представитель США в области торговли Джина Раймондо описала её как выдающуюся лидера, благодаря которой будущее Украины кажется светлее.

Две другие украинки были выделены в секции "Адвокаты". Дарья Каленюк, стоящая во главе Центра по борьбе с коррупцией (ЦПК), была отмечена американским адвокатом Кеннетом Ротом как ключевой защитник интересов Украины. Яна Зинкевич, народный депутат и лидер батальона "Госпитальеры", была упомянута журналистом TIME Армани Сайедом за её усилия в спасении 200 раненых военнослужащих до её аварии в 2015 году.

Напомним, что журнал TIME опубликовал престижный рейтинг ТОП-100 самых влиятельных людей в этом году. В него попала первая леди Елена Зеленская. Также в списке оказалась еще одна украинка — нобелевская лауреатка, правозащитница Александра Матвийчук.