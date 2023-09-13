Українки увійшли до списку журналу Time молодих лідерів, які "формують світ"

Міністр економіки Юлія Свириденко. Фото: пресслужба КМУ

В останньому списку Time100 Next журналу Time було відзначено чотирьох видатних жінок з України, які зробили значний внесок у світову спільноту. Серед молодих лідерів, які формують світ, виявилася міністр економіки Юлія Свириденко.

Про це йдеться на сторінці списку.

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У розділі "Новатори" знайшлося місце для фундатора екологічного проєкту в галузі агрокультури під назвою Regrow Анастасії Волкової. Американський філантроп Том Стайєр висловив захоплення її роботою, помітивши, що завдяки її стартапу виробництво продуктів стає екологічнішим.

Міністра економіки України Юлію Свириденко було згадано у розділі "Лідери". Представник США в галузі торгівлі Джина Раймондо описала її як видатну лідерку, завдяки якій майбутнє України видається світлішим.

Дві інші українки було виділено у секції "Адвокати". Дар'я Каленюк, яка стоїть на чолі Центру боротьби з корупцією (ЦПК), була відзначена американським адвокатом Кеннетом Ротом як ключовий захисник інтересів України. Яна Зінкевич, народний депутат і лідер батальйону "Госпітальєри", була згадана журналістом TIME Армані Сайєдом за її зусилля у порятунку 200 поранених військовослужбовців до її аварії у 2015 році.

Нагадаємо, що журнал TIME опублікував престижний рейтинг ТОП-100 найвпливовіших людей цього року. До нього потрапила перша леді Олена Зеленська. Також у списку опинилася ще одна українка – нобелівська лауреатка, правозахисниця Олександра Матвійчук.