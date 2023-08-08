Украинская авиакомпания хочет возобновить полеты из Ужгорода

Аэропорт в Ужгороде. Фото: соцсети

Глава украинской авиакомпании Air Ocean Airlines Вячеслав Герига обнародовал планы по восстановлению авиасообщения из аэропорта Ужгорода. По его словам, возобновление рейсов из Ужгорода будет осуществимо при условии безопасности, поскольку аэропорт находится в непосредственной близости от границы Словакии, влетев в воздушное пространство которой, самолет тут же пересекает границу страны-члена НАТО.

Об этом сообщает avianews.

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В компании сообщили, что аэропорт Ужгород расположен у подножия Карпат со стороны Словакии и обладает сравнительной защитой с востока. Взлетно-посадочная полоса с параметрами 2038 на 40 метров достаточна для безопасной эксплуатации самолетов типа Ан-148-100Е.

Стоит отметить, что если аэропорт Ужгород останется закрытым для пассажирских рейсов, Air Ocean Airlines готова вести деятельность за пределами страны, используя "мокрый лизинг" — предоставлять свои самолеты вместе с экипажами на прокат другим авиакомпаниям. Эта модель работы на данный момент используется такими украинскими авиакомпаниями как SkyUp, "Роза Ветров", Skyline Express.

Напомним, что авиакомпания Ryanair рассматривает план возобновления полетов в Украину до конца этого года. Это может произойти при условии успешных переговоров относительно частичного открытия воздушного пространства в стране.