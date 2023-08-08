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Українська авіакомпанія хоче відновити польоти з Ужгорода

8 серпня 2023 18:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українська авіакомпанія хоче відновити польоти з Ужгорода
Аеропорт в Ужгороді. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова української авіакомпанії Air Ocean Airlines В'ячеслав Геріга оприлюднив плани щодо відновлення авіасполучення з аеропорту Ужгорода. За його словами, відновлення рейсів з Ужгорода буде здійснено за умови безпеки, оскільки аеропорт розташовується в безпосередній близькості від кордону Словаччини, влетівши в повітряний простір якого літак відразу перетинає кордон країни-члена НАТО.

Про це повідомляє avianews.

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Відновлення авіасполучення з Ужгорода

У компанії повідомили, що аеропорт Ужгород розташований біля підніжжя Карпат з боку Словаччини й має порівняльний захист зі сходу. Злітно-посадкова смуга з параметрами 2038 на 40 метрів є достатньою для безпечної експлуатації літаків типу Ан-148-100Е.

Варто зазначити, що якщо аеропорт Ужгород залишиться закритим для пасажирських рейсів, Air Ocean Airlines готова вести діяльність за межами країни, використовуючи "мокрий лізинг" — надавати свої літаки разом з екіпажами на прокат іншим авіакомпаніям. Ця модель роботи зараз використовується такими українськими авіакомпаніями як SkyUp, "Роза Вітрів", Skyline Express.

Нагадаємо, що авіакомпанія Ryanair розглядає план поновлення польотів в Україну до кінця цього року. Це може статися за умови успішних переговорів щодо часткового відкриття повітряного простору у країні.

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