Украинская Формула мира — Зеленский обратился к участникам встречи

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео в Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по украинской Формуле мира и отметил важность проведения такого мероприятия. Как известно, к встрече присоединились почти 70 стран мира.

Об этом рассказал Владимир Зеленский.

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"Обратился к участникам встречи по Украинской формуле мира на уровне советников и специальных представителей. К участию присоединились 66 стран мира — Запад, Глобальный Юг. Спасибо каждому государству и международной организации, представленным на Мальте", — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Формула мира способна сделать три важные вещи:

Первое — Формула обеспечивает полную силу устава ООН для прекращения агрессии против нашего государства и устранения ее последствий. Впоследствии эта система может стать образцом для обеспечения полной силы международного права в случае других агрессий.

— Формула обеспечивает полную силу устава ООН для прекращения агрессии против нашего государства и устранения ее последствий. Впоследствии эта система может стать образцом для обеспечения полной силы международного права в случае других агрессий. Второе — Формула позволяет каждой стране стать сотворцом обеспечения мира.

— Формула позволяет каждой стране стать сотворцом обеспечения мира. Третье — совместные усилия участников Формулы создают основу для мирового единения, которое, в частности, поможет закончить войну в одной стране.

Как известно, Зеленский предложил Формулу мира в прошлом году. Она основывается на 10 пунктах, охватывающих все аспекты агрессии России против Украины и основанных на целях и принципах Устава ООН.

"За прошедший год наша Формула мира постепенно становится глобальной — все больше стран мира и международных организаций присоединяются к работе ради реализации Формулы мира. И результатом именно этих совместных действий может стать восстановление территориальной целостности нашего государства и полной силы международного права, то есть надежного и справедливого мира", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 27 октября на Мальте началась встреча внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности относительно украинской Формулы мира. На ней представлено более 65 государств.