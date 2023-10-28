Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Украинская Формула мира — Зеленский обратился к участникам встречи arrow

Украинская Формула мира — Зеленский обратился к участникам встречи

28 октября 2023 18:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украинская Формула мира — Зеленский обратился к участникам встречи
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео в Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по украинской Формуле мира и отметил важность проведения такого мероприятия. Как известно, к встрече присоединились почти 70 стран мира.

Об этом рассказал Владимир Зеленский.

Читайте также:

Что сказал Зеленский

"Обратился к участникам встречи по Украинской формуле мира на уровне советников и специальных представителей. К участию присоединились 66 стран мира — Запад, Глобальный Юг. Спасибо каждому государству и международной организации, представленным на Мальте", — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Формула мира способна сделать три важные вещи:

  • Первое — Формула обеспечивает полную силу устава ООН для прекращения агрессии против нашего государства и устранения ее последствий. Впоследствии эта система может стать образцом для обеспечения полной силы международного права в случае других агрессий.
  • Второе — Формула позволяет каждой стране стать сотворцом обеспечения мира.
  • Третье — совместные усилия участников Формулы создают основу для мирового единения, которое, в частности, поможет закончить войну в одной стране.

Как известно, Зеленский предложил Формулу мира в прошлом году. Она основывается на 10 пунктах, охватывающих все аспекты агрессии России против Украины и основанных на целях и принципах Устава ООН.

"За прошедший год наша Формула мира постепенно становится глобальной — все больше стран мира и международных организаций присоединяются к работе ради реализации Формулы мира. И результатом именно этих совместных действий может стать восстановление территориальной целостности нашего государства и полной силы международного права, то есть надежного и справедливого мира", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 27 октября на Мальте началась встреча внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности относительно украинской Формулы мира. На ней представлено более 65 государств.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме