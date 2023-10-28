Українська Формула миру — Зеленський звернувся до учасників зустрічі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео в Telegram

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників зустрічі щодо української Формули миру та наголосив на важливості проведення такого заходу. Як відомо, до зустрічі долучилися майже 70 країн світу.

Про це розповів Володимир Зеленський.

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Що сказав Зеленський

"Звернувся до учасників зустрічі щодо Української формули миру на рівні радників і спеціальних представників. До участі долучилися 66 країн світу — Захід, Глобальний Південь. Дякую кожній державі та міжнародній організації, які представлені на Мальті", — сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Формула миру здатна зробити три важливі речі:

Перше — Формула забезпечує повну силу статуту ООН для припинення агресії проти нашої держави та усунення її наслідків. Згодом ця система може стати взірцем для того, щоб забезпечити повну силу міжнародного права у разі інших агресій.

— Формула забезпечує повну силу статуту ООН для припинення агресії проти нашої держави та усунення її наслідків. Згодом ця система може стати взірцем для того, щоб забезпечити повну силу міжнародного права у разі інших агресій. Друге — Формула дає змогу кожній країні стати співтворцем забезпечення миру.

— Формула дає змогу кожній країні стати співтворцем забезпечення миру. Третє — спільні зусилля учасників Формули створюють основу для світового єднання, яке, зокрема, допоможе закінчити війну в одній країні.

Як відомо, Зеленський запропонував Формулу миру торік. Вона ґрунтується на 10 пунктах, які охоплюють усі аспекти агресії Росії проти України та які засновані на цілях і принципах Статуту ООН.

"За рік, що минає, наша Формула миру поступово стає глобальною — дедалі більше країн світу та міжнародних організацій приєднуються до роботи заради реалізації Формули миру. І результатом саме цих спільних дій може стати відновлення територіальної цілісності нашої держави та повної сили міжнародного права, тобто надійного й справедливого миру", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 27 жовтня на Мальті розпочалася зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру. На ній представлені понад 65 держав.