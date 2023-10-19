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Украинские архитекторы показали остановки-укрытия, которые можно распечатать на 3D-принтере

19 октября 2023 15:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинские архитекторы показали остановки-укрытия, которые можно распечатать на 3D-принтере
Остановка-укрытия, которую можно распечатать на 3D-принтере. Фото: facebook.com/makhno.studio
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские архитекторы представили проект остановок-укрытий, которые можно распечатать на 3D-принтере. Это позволит ускорить производство.

Об этом сообщает MAKHNO Studio.

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Остановки-укрытия

Проект был представлен на всеукраинском архитектурно-строительном форуме в рамках панели с представителями правительства.

Проект остановки-укрытия
Проект остановки-укрытия. Фото: facebook.com/makhno.studio

"Дело в том, что сейчас мы вместе с Благотворительным Фондом "Объятия Нации" и компанией-разработчиком "3d technology UTU" создаем проект первой серийной остановки-укрытия, которая будет защищать граждан от обломков во время вероятных террористических атак", — говорится в сообщении.

Остановка-укрытие, которую можно распечатать на 3D-принтере
Остановка-укрытия, которую можно распечатать на 3D-принтере. Фото: facebook.com/makhno.studio

Архитекторы рассказали, что проект осуществляется с помощью 3D-печати, что позволит легко и быстро масштабировать его на всю территорию Украины. По их словам, остановка-укрытие будет открываться автоматически во время тревоги, а также служить надежным убежищем от обломков.

Остановка-укрытие, которую можно распечатать на 3D-принтере
Остановка-укрытия, которую можно распечатать на 3D-принтере. Фото: facebook.com/makhno.studio

Авторы также отмечают функциональности таких остановок, ведь это будет хранилище, коммерческое помещение и зона ожидания транспорта. Они отметили, что можно установить любые из этих блоков или все вместе.

"Решение эргономичное, продуманное под типовые условия и не требует дополнительных архитектурных разработок. По сути, это пакетное предложение по проектированию, изготовлению, доставке и монтажу объекта", — говорится в сообщении.

Остановка-укрытие, которую можно распечатать на 3D-принтере
Остановка-укрытия, которую можно распечатать на 3D-принтере. Фото: facebook.com/makhno.studio
Остановка-укрытие, которую можно распечатать на 3D-принтере
Остановка-укрытия, которую можно распечатать на 3D-принтере. Фото: facebook.com/makhno.studio

Архитекторы отметили, что остановка-укрытие также идеально дополняет и украшает городской ландшафт, не ассоциируясь с войной.

"И, что очень важно, это о скорости. Ведь 3D технология позволяет печатать такую остановку за очень короткий срок, что крайне важно в ситуации нашей страны", — говорится в сообщении.

Остановка-укрытие, которую можно распечатать на 3D-принтере
Остановка-укрытия, которую можно распечатать на 3D-принтере. Фото: facebook.com/makhno.studio

В настоящее время проект проходит испытание.

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Сообщение MAKHNO Studio. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве прошла инспекция отремонтированных укрытий в школах и детских садах с участием народных депутатов Украины. В рамках проекта было отремонтировано около 30 укрытий по Украине, среди которых и дорогостоящий проект в детском саду столицы.

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