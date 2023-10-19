Українські архітектори показали зупинки-укриття, які можна роздрукувати на 3D-принтері

Зупинка-укриття, яку можна роздрукувати на 3D-принтері. Фото: facebook.com/makhno.studio

Українські архітектори презентували проєкт зупинок-укриттів, які можна роздрукувати на 3D-принтері. Це дозволить пришвидшити виробництво.

Про це повідомляє MAKHNO Studio.

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Зупинки-укриття

Проєкт представили на всеукраїнському архітектурно-будівельному форумі в рамках панелі з представниками уряду.

Проєкт зупинки-укриття. Фото: facebook.com/makhno.studio

"Річ у тім, що наразі ми разом із Благодійним Фондом "Обійми Нації" та компанією-розробником "3d technology UTU" створюємо проєкт першої серійної зупинки-укриття, що захищатиме громадян від уламків під час ймовірних терористичних атак", — йдеться у повідомленні.

Зупинка-укриття, яку можна роздрукувати на 3D-принтері. Фото: facebook.com/makhno.studio

Архітектори розповіли, що проєкт здійснюється за допомогою 3D-друку, що дасть змогу легко і швидко масштабувати його на всю територію України. За їхніми словами, зупинка-укриття відкриватиметься автоматично під час тривоги, а також слугуватиме надійним прихистком від уламків.

Зупинка-укриття, яку можна роздрукувати на 3D-принтері. Фото: facebook.com/makhno.studio

Автори також наголошують на функціональності таких зупинок, адже це буде сховище, комерційне приміщення та зона очікування транспорту. Вони зазначили, що можна встановити будь-які з цих блоків або ж усі разом.

"Рішення ергономічне, продумане під типові умови і не потребує додаткових архітектурних розробок. По суті, це пакетна пропозиція з проєктування, виготовлення, доставки та монтажу об'єкта", — йдеться у повідомленні.

Зупинка-укриття, яку можна роздрукувати на 3D-принтері. Фото: facebook.com/makhno.studio

Зупинка-укриття, яку можна роздрукувати на 3D-принтері. Фото: facebook.com/makhno.studio

Архітектори наголосили, що зупинка-укриття також ідеально доповнює та прикрашає міський ландшафт, не асоціюючись з війною.

"І, що дуже важливо, це про швидкість. Адже 3D технологія дозволяє друкувати таку зупинку за дуже короткий термін, що вкрай важливо в ситуації нашої країни", — йдеться у повідомленні.

Зупинка-укриття, яку можна роздрукувати на 3D-принтері. Фото: facebook.com/makhno.studio

Наразі проєкт проходить випробовування.

Допис MAKHNO Studio. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві відбулася інспекція відремонтованих укриттів у школах та дитячих садочках за участі народних депутатів України. В рамках проєкту було відремонтовано близько 30 укриттів по Україні, серед яких і дороговартісний проєкт у дитячому садочку столиці.