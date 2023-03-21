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Украинские больницы перейдут на "зеленую энергию": Минздрав и Минэнерго уже начали работу

21 марта 2023 19:50
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На первом этапе в Украину поступит 5 700 солнечных панелей
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Министерство здравоохранения совместно с Министерством энергетики начинают проект по оснащению украинских больниц солнечными панелями. Проект называется "Луч надежды".

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

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Что известно

Отмечается, что первая партия солнечных панелей итальянской компании Enel будет установлена для нужд ключевых общественных зданий, в частности в больницах страны.

На первом этапе в Украину поступит 5 700 солнечных панелей по 350 Вт каждая, общей мощностью около 2 МВт.

"Использование альтернативных источников энергии крайне важно в подготовке к следующему отопительному сезону, что является частью Стратегии Минэнерго по децентрализации генерации. Реализация проекта "Луч надежды" позволит украинским больницам оставаться более устойчивыми в условиях энергетического терроризма страны-агрессора. Планируется, что солнечные устанавливаться вместе с гибридными инверторами и установками хранения энергии. Это позволит обеспечить питание критической инфраструктуры больниц в условиях отсутствия централизованного электроснабжения путем накопленной в батареях электрической энергии и продолжения генерации солнечными панелями", — отметил заместитель министра энергетики Фарид Сафаров.

Как будут выбирать заведения

В ходе встречи представители министерств обсудили план реализации проекта, согласно которому Минздрав определит перечень учреждений здравоохранения, для которых реализация системы гибридного электроснабжения с использованием солнечных панелей и установок хранения энергии наиболее актуальна. Минэнерго, в свою очередь, обеспечит передачу оборудования и технический анализ возможности установки таких систем.

При определении перечня объектов приоритетность будет придаваться тем, что расположены в регионах, наиболее уязвимых к отключениям электроэнергии, а также пострадавшим от боевых действий.

Напомним, ранее Еврокомиссия выделила Украине 180 млн евро на закупку солнечных панелей. Это станет важным вкладом в энергетическую стабильность и дальнейшую зеленую трансформацию Украины в рамках Плана восстановления.

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