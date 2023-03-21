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Українські медичні заклади перейдуть на "зелену енергію": МОЗ та Міненерго вже розпочали роботу

21 березня 2023 19:50
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На першому етапі в Україну надійде 5 700 сонячних панелей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством енергетики розпочинають проєкт з оснащення українських лікарень сонячними панелями. Проєкт має назву "Промінь надії". 

Про це повідомила пресслужба Міненерго

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Що відомо

Зазначається, що першу партію сонячних панелей італійської компанії Enel, буде встановлено для потреб ключових громадських будівель, зокрема в лікарнях країни. 

На першому етапі в Україну надійде 5 700 сонячних панелей по 350 Вт кожна, загальною потужністю близько 2 МВт. 

"Використання альтернативних джерел енергії є вкрай важливим у підготовці до наступного опалювального сезону, що є частиною Стратегії Міненерго з децентралізації генерації. Реалізація проєкту "Промінь надії" дозволить українським лікарням залишатися більш стійкими в умовах енергетичного тероризму країни-агресора. Планується, що сонячні панелі будуть встановлюватися разом з гібридними інверторами та установками зберігання енергії. Це дозволить забезпечити живлення критичної інфраструктури лікарень в умовах відсутності централізованого електропостачання шляхом накопиченої в батареях електричної енергії і продовження генерації сонячними панелями", — зазначив заступник міністра енергетики  Фарід Сафаров. 

Як будуть обирати заклади 

Під час зустрічі представники міністерств обговорили план реалізації проєкту, згідно з яким МОЗ визначить перелік закладів охорони здоров'я, для яких реалізація системи гібридного електропостачання із використанням сонячних панелей та установок зберігання енергії найбільш актуальна. Міненерго, своєю чергою, забезпечить передачу  обладнання та технічний аналіз щодо можливості установки таких систем. 

При визначенні переліку об’єктів пріоритетність буде надаватися тим, що розташовані в регіонах, найбільш вразливих до відключень електроенергії, а також тим, що постраждали від бойових дій.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія виділила Україні 180 млн євро на закупівлю сонячних панелей. Це стане важливим внеском у енергетичну стабільність та подальшу зелену трансформацію України в рамках Плану відновлення.

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