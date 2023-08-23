"Украинские силы двигаются вперед": Зеленский открыл саммит Крымской платформы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский открыл саммит Крымской платформы. Он заявил, что РФ может закрыть глаза на деоккупацию полуострова так же, как делала это при отступлении с других временно оккупированных территорий.

Об этом Владимир Зеленский сказал на открытии саммита Крымской платформы.

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Саммит Крымской платформы

По словам главы государства, Украина продемонстрировала, что освобождение нашей земли в ходе боевых операций не случайно. Зеленский подчеркнул, что это героизм наших людей и поддержка партнеров.

"Украинские силы движутся вперед несмотря ни на что. Кто бы что ни говорил — вперед. А когда Россия отступает с захваченных территорий, то просто закрывает на это глаза, на свою слабость. Так же российское общество может закрыть глаза и на отступление оккупантов из Крыма", — сказал он.

Президент сообщил, что основная задача Крымской платформы — готовить деоккупацию. По его словам, Украина понимает, сколько шагов нужно для этого сделать

Зеленский также отреагировал на заявления о "торговле территориями" с Россией.

"Когда кто-то в мире говорит о нашей территории, оккупированной Россией, каждый раз это упоминание не о земле, а о детях, родителях, семьях. Украина не торгует территориями, потому что Украина не торгует людьми. Точка на этом. И все, кто здесь, вы утверждаете, что человеческая жизнь бесценна", — добавил Президент Украины.

Напомним, сегодня, 23 августа, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Они обсудили ситуацию на фронте и нужды военных Украины.

Также мы писали, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупации. Однако есть и те, кто этого боится.