Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow "Украинские силы двигаются вперед": Зеленский открыл саммит Крымской платформы arrow

"Украинские силы двигаются вперед": Зеленский открыл саммит Крымской платформы

23 августа 2023 17:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Украинские силы двигаются вперед": Зеленский открыл саммит Крымской платформы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский открыл саммит Крымской платформы. Он заявил, что РФ может закрыть глаза на деоккупацию полуострова так же, как делала это при отступлении с других временно оккупированных территорий.

Об этом Владимир Зеленский сказал на открытии саммита Крымской платформы.

Читайте также:

Саммит Крымской платформы

По словам главы государства, Украина продемонстрировала, что освобождение нашей земли в ходе боевых операций не случайно. Зеленский подчеркнул, что это героизм наших людей и поддержка партнеров.

"Украинские силы движутся вперед несмотря ни на что. Кто бы что ни говорил — вперед. А когда Россия отступает с захваченных территорий, то просто закрывает на это глаза, на свою слабость. Так же российское общество может закрыть глаза и на отступление оккупантов из Крыма", — сказал он.

Президент сообщил, что основная задача Крымской платформы — готовить деоккупацию. По его словам, Украина понимает, сколько шагов нужно для этого сделать

Зеленский также отреагировал на заявления о "торговле территориями" с Россией.

"Когда кто-то в мире говорит о нашей территории, оккупированной Россией, каждый раз это упоминание не о земле, а о детях, родителях, семьях. Украина не торгует территориями, потому что Украина не торгует людьми. Точка на этом. И все, кто здесь, вы утверждаете, что человеческая жизнь бесценна", — добавил Президент Украины.

Напомним, сегодня, 23 августа, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Они обсудили ситуацию на фронте и нужды военных Украины.

Также мы писали, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупации. Однако есть и те, кто этого боится.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз