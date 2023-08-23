"Українські сили рухаються вперед": Зеленський відкрив саміт Кримської платформи
Президент України Володимир Зеленський відкрив саміт Кримської платформи. Він заявив, що РФ може заплющити очі на деокупацію півострова так само як робила це під час відступу з інших тимчасово окупованих територій.
Про це Володимир Зеленський сказав на відкритті саміту Кримської платформи.
Саміт Кримської платформи
За словами глави держави, Україна продемонструвала, що звільнення нашої землі у ході бойових операцій не є випадковістю. Зеленський наголосив, що це героїзм наших людей і оборонна підтримка партнерів.
"Українські сили рухаються вперед попри все. Хто б що не казав – вперед. А коли Росія відступає з захоплених територій, то просто заплющує на це очі, на свою слабкість. Так само російське суспільство може заплющити очі і на відступ окупантів з Криму", — сказав він.
Президент повідомив, що основне завдання Кримської платформи – готувати деокупацію. За його словами, Україна розуміє, скільки кроків потрібно для цього зробити
Зеленський також відреагував на заяви про "торгування територіями" з Росією.
"Коли хтось у світі говорить про нашу територію, окуповану Росією, щоразу це згадка не про землю, а дітей, батьків, родини. Україна не торгує територіями, бо Україна не торгує людьми. Крапка на цьому. І всі, хто тут, ви утверджуєте, що людське життя є безцінним", — додав Президент України.
Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Вони обговорили ситуацію на фронті та потреби військових України.
Також ми писали, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що у Криму багато людей чекають на його деокупацію. Проте є і ті, хто боїться цього.