"Українські сили рухаються вперед": Зеленський відкрив саміт Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський відкрив саміт Кримської платформи. Він заявив, що РФ може заплющити очі на деокупацію півострова так само як робила це під час відступу з інших тимчасово окупованих територій.

Про це Володимир Зеленський сказав на відкритті саміту Кримської платформи.

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Саміт Кримської платформи

За словами глави держави, Україна продемонструвала, що звільнення нашої землі у ході бойових операцій не є випадковістю. Зеленський наголосив, що це героїзм наших людей і оборонна підтримка партнерів.

"Українські сили рухаються вперед попри все. Хто б що не казав – вперед. А коли Росія відступає з захоплених територій, то просто заплющує на це очі, на свою слабкість. Так само російське суспільство може заплющити очі і на відступ окупантів з Криму", — сказав він.

Президент повідомив, що основне завдання Кримської платформи – готувати деокупацію. За його словами, Україна розуміє, скільки кроків потрібно для цього зробити

Зеленський також відреагував на заяви про "торгування територіями" з Росією.

"Коли хтось у світі говорить про нашу територію, окуповану Росією, щоразу це згадка не про землю, а дітей, батьків, родини. Україна не торгує територіями, бо Україна не торгує людьми. Крапка на цьому. І всі, хто тут, ви утверджуєте, що людське життя є безцінним", — додав Президент України.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з президентом Литви Гітанасом Наусєдою. Вони обговорили ситуацію на фронті та потреби військових України.

Також ми писали, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що у Криму багато людей чекають на його деокупацію. Проте є і ті, хто боїться цього.