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Украинских студентов, которые находятся за границей, могут лишить стипендий

18 ноября 2023 19:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Украинских студентов, которые находятся за границей, могут лишить стипендий
Украинский студент в библиотеке Фото: lpnu.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Министерство образования и науки (МОН) рассматривает вариант прекращения выплаты академических стипендий студентам, которые сейчас находятся за границей. Таким образом, в МОН хотят увеличить начисления для тех соискателей образования, которые находятся в Украине.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона.

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Прекращение выплаты стипендий

По словам замминистра, количество стипендиатов за рубежом — это один из анализов, который будут проводить в министерстве.

"Стипендии мы не должны платить тем студентам, которые за границей. Они могут дальше учиться, но стипендиальное обеспечение будет им, видимо, перекрыто", — заявил он.

Винницкий отметил, что такое решение позволит увеличить стипендии для студентов, которые есть в Украине. Винницкий добавил: "Мы должны помочь студентам, которые остаются в Украине".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение упростить процесс выезда за пределы страны для студентов, не подлежащих мобилизации. Это касается людей, желающих заниматься образовательной деятельностью за границей, включая обучение и стажировку.

Как известно, некоторые военнообязанные украинцы часто используют второе высшее образование как способ избегания мобилизации. Народный депутат Украины Наталья Пипа рассказала, что власть готовит новый законопроект, согласно которому будут обращать внимание не только на возраст личности, но и на сферу деятельности.

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