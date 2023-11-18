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Українських студентів, які перебувають за кордоном, можуть позбавити стипендій

18 листопада 2023 19:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Українських студентів, які перебувають за кордоном, можуть позбавити стипендій
Український студент у бібліотеці. Фото: lpnu.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністерство освіти і науки (МОН) розглядає варіант припинення виплати академічних стипендій студентам, які зараз перебувають за кордоном. Таким чином у МОН хочуть збільшити нарахування для тих здобувачів освіти, які перебувають в Україні.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону.

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Припинення виплати стипендій

За словами заступника міністра, кількість стипендіатів за кордоном — це один з аналізів, який будуть проводити у міністерстві.

"Стипендії ми не повинні платити тим студентам, які є за кордоном. Вони можуть далі вчитися, але стипендіальне забезпечення буде їм, мабуть, перекрите", — заявив він. 

Винницький зазначив, що таке рішення дозволить збільшити стипендії для тих студентів, які є в Україні. Винницький додав: "Ми маємо допомогти студентам, які залишаються в Україні".

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський дав доручення спростити процес виїзду за межі країни для студентів, які не підлягають мобілізації. Це стосується людей, які бажають займатися освітньою діяльністю за кордоном, включаючи навчання та стажування.

Як відомо, деякі військовозобов'язані українці часто використовують другу вищу освіту як спосіб уникнення мобілізації. Народний депутат України Наталія Піпа розповіла, що влада готує новий законопроєкт, згідно з яким звертатимуть увагу не лише на вік особи, а й на сферу діяльності.

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