Украинские веб-ресурсы подверглись кибератаке со стороны рф
Украинская Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила о кибератаке на несколько государственных информационных ресурсов. Атака произошла 23 февраля, и содержимое нескольких страниц было модифицировано.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Кибератака на украинские порталы
Специалисты из Объединенной группы по реагированию при Национальном координационном центре кибербезопасности на данный момент работают над локализацией и исследованием обстоятельств киберинцидента. К счастью, инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на функционирование государственных органов. Большинство информационных ресурсов уже восстановлено и работает в штатном режиме.
В Государственной службе специальной связи и защиты информации отметили, что кибератака является напоминанием о том, что Россия продолжает вести себя как государство-террорист в киберпространстве, атакуя гражданские цели. Инцидент произошел накануне годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину.
Кибератаки на государственные и местные власти Украины не являются новым явлением. Ранее Украина обвиняла рф в кибератаках, связанных с конфликтом на востоке Украины.
В октябре 2018 года США и Великобритания обвинили российских хакеров в кибератаках на украинскую инфраструктуру, в том числе на энергетические объекты. Они предупредили, что эти атаки могут быть использованы для подрыва критической инфраструктуры в других странах.
Напомним, что за почти год полномасштабной войны Украина испытала более двух тысяч кибератак. В то же время точное количество может быть значительно больше.
Российские хакеры пытаются вмешаться прежде всего в работу украинских госреестров и информационных госсистем, но пока им это не удалось, и у Украины "вообще не было ни одной утечки сенситивной информации после 24 февраля".