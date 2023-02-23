Українські веб-ресурси зазнали кібератаки з боку рф

Кібератака

Українська Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила про кібератак на кілька державних інформаційних ресурсів. Атака відбулася 23 лютого, і вміст кількох сторінок було змінено.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Кібератака на українські портали

Фахівці з Об'єднаної групи з реагування при Національному координаційному центрі кібербезпеки зараз працюють над локалізацією та дослідженням обставин кіберінциденту. На щастя, інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на функціонування державних органів. Більшість інформаційних ресурсів уже відновлено та працює у штатному режимі.

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації зазначили, що кібератака є нагадуванням про те, що росія продовжує поводитися як держава-терорист у кіберпросторі, атакуючи цивільні цілі. Інцидент стався напередодні річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Кібератаки на державну та місцеву владу України не є новим явищем. Раніше Україна звинувачувала рф в кібератаках, пов'язаних з конфліктом на сході України.

У жовтні 2018 року США та Великобританія звинуватили російських хакерів у кібератаках на українську інфраструктуру, зокрема на енергетичні об'єкти. Вони попередили, що ці атаки можуть бути використані для вибуху критичної інфраструктури в інших країнах.

Нагадаємо, що за майже рік повномасштабної війни Україна випробувала понад дві тисячі кібератак. Водночас точна кількість може бути значно більшою.

Російські хакери намагаються втрутитися насамперед у роботу українських держреєстрів та інформаційних держсистем, але поки що їм це не вдалося, і Україна "загалом не мала жодного витоку сенситивної інформації після 24 лютого".